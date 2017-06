Tasche und Schuh am Straßenrand werfen Fragen auf

gn Salzbergen. Am Sonnabend hat ein aufmerksamer Rentner aus Salzbergen einen zunächst beunruhigenden Fund an der Schüttorfer Straße gemacht: In einem Grünstreifen fand er eine Damentasche samt Inhalt und einen einzelnen Damenschuh. Der Finder meldete den Sachverhalt bei der Polizei Spelle, die Beamten nahmen daraufhin die Ermittlungen auf.

Nach einer Kontaktaufnahme mit der Eigentümerin der Tasche konnten die Beamten allerdings schnell Entwarnung geben. Die 19-jährige Frau aus Nordrhein Westfalen berichtete, in der Nacht zu Sonnabend in der Schüttorfer Diskothek „Index“ gewesen zu sein. Bei einer Pause auf der Rückfahrt habe sie dann wohl die Handtasche auf der Straße stehen lassen. Der Schuh gehöre allerdings nicht ihr. Außerdem müsse sich in der Handtasche noch ihr Portemonnaie befinden. Die Beamten konnten es darin allerdings nicht ausmachen.

„Die junge Frau benötigte im Anschluss noch ein wenig Zeit, um sich zu sortieren, und meldete sich kurze Zeit später erneut bei der Polizei. Sie habe ihre Geldbörse im Auto gefunden. Den Schuh konnte sie ihrer Freundin zuordnen. Nach ihrer Auffassung dürften sich die Verluste der Nacht damit ausschließlich auf kleinere Erinnerungslücken beschränken“, berichtete die Polizei am Montagvormittag.