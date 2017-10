Tanklaster kippt in Meppen um

gn. Meppen. Stundenlang war die Bundesstraße 70 am Montag in Meppen gesperrt. Grund war ein LKW, der kurz vor der Abfahrt Hemsen verunglückt ist. Nach Angaben der Polizei verlor der 36-jährige gegen 9.30 Uhr Fahrer aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Tanklastwagen. Das Gespann kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit zwei Leitpfosten zusammen. Anschließend schleuderte der LKW zurück auf die Fahrbahn und kippte auf die Seite. Die Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrspuren waren in der Folge stundenlang blockiert. Der Laster musste von einer Spezialfirma aufgerichtet und abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 15 Uhr an. Nach Angaben der Feuerwehr Meppen war der LKW mit Futtermitteln beladen, eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht.

Lastwagen stürzt auf der B70 auf die Seite Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Meppen: Auf der B70 bei Meppen ist heute ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug verunglückt. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.