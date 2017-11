Tankbetrüger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

gn Lingen. An einer Tankstelle am Willy-Brandt-Ring in Lingen ist es am Mittwoch zu einem Tankbetrug mit anschließender Verfolgungsfahrt bis nach Groß Hesepe gekommen, wie die Polizei mitteilte. Zeugen beobachten, wie ein 50-jähriger Mann gegen 20 Uhr sein Auto betankte und ohne zu zahlen davon fahren wollte. Die Zeugen blockierten das Auto des Mannes und verständigten die Polizei. Dieser schloss sich in seinem Auto ein und reagierte bei laufendem Motor nicht auf die Anweisungen der eingetroffenen Beamten.

Als die Polizisten die Scheibe der Beifahrertür einschlugen, setzte der Fahrer sein Auto zurück und stieß dabei gegen ein dort stehendes Auto. Dadurch verschaffte er seinem eigenen Fahrzeug genug Platz, um vom Tankstellengelände zu fliehen. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung auf.

Vermutlich für weitere Fälle verantwortlich

Über Altenlingen, Wachendorf und Dalum fuhr er – teils mit ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung – bis in die Kirchstraße nach Groß Hesepe. In einer dortigen Straßenverengung konnte er durch einen entgegenkommenden weiteren Streifenwagen gestoppt werden.

Die Beamten traten an das Auto heran, schlugen nun auch die Scheibe der Fahrertür ein und nahmen den Fahrer gegen dessen Widerstand fest. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Einsatzkräfte mehrere typische Einbruchswerkzeuge. Ferner ergaben die ersten Ermittlungen, dass der 50-jährige Beestener für mehrere weitere Tankbetrügereien aus den vergangenen Wochen als Täter infrage kommt. Darüber hinaus muss er sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten. Die weiteren Ermittlungen laufen.