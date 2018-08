Empfehlung - „Tank des Wissens“ für Erdölmuseum in Twist

Twist Weltweit gibt es von diesem Pumpen-Typ nur noch zwei oder drei Exponate. Aufgrund der Dimensionen des Geräts ist dafür aber ein Anbau am Erdölmuseum erforderlich. Das zu einem erheblichen Teil mit EU-Geldern finanzierte Objekt soll Endes des Jahres in Betrieb gehen. In dem „Tank des Wissens“ genannten Anbau in Form eines Öltanks finden im Erdgeschoss die Pumpe und im Obergeschoss eine Bibliothek ihren Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/tank-des-wissens-fuer-erdoelmuseum-in-twist-245423.html