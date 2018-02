Empfehlung - Suche nach Person in Telgenkamp See in Lingen abgebrochen

Lingen. Bittere Stunden für die Rettungskräfte: Die Suche nach einer Person im Telgenkamp See in Lingen ist am Sonntagnachmittag ergebnislos abgebrochen worden. Zuvor haben Taucher der Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und Feuerwehrleute nach einer vermutlich ins Wasser gefallenen Person gesucht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/suche-nach-person-in-telgenkamp-see-in-lingen-abgebrochen-224292.html