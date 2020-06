Der Strommast im Vordergrund in Dorenborg (Westoverledingen) und der gegenüberliegende in Weener-Buschfeld wurden bereits 2008 neu und höher errichtet. Ein Jahr zuvor war mit zwei Masten einer weiteren Hochspannungsleitung, die im Hintergrund erkennbar ist, im Süderhammrich in Weener und in Mitling-Mark ebenso verfahren worden. Foto: Holger Szyska