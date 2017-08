Empfehlung - Strohpresse fängt während der Fahrt Feuer

hlw Spelle. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Spelle und Venhaus konnten am Montag gegen 18 Uhr den Brand einer Strohpresse in der Bönnestraße - zwischen Varenrode und Spelle – schnell löschen. Der Fahrer eines Schleppers mit angehängter Erntemaschine bemerkte während der Fahrt, dass die Strohpresse brannte, und koppelte diese geistesgegenwärtig ab, um sich und den Traktor in Sicherheit zu bringen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/strohpresse-faengt-waehrend-der-fahrt-feuer-202905.html