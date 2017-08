„Streetfood Festival“bietet kulinarische Reise um die Welt

Meppen. 27 Aussteller sowie etliche Getränkestationen bieten kulinarische Vielfalt aus aller Welt. Food-Artisten aus ganz Deutschland backen, braten, kochen und smoken ihre internationalen Spezialitäten. „Das Motto des Streetfood Circus lautet: Wir machen Meppen satt und glücklich“, sagt Mustafa Sahinkus vom Restaurant „Täglich“ in Meppen. Gemeinsam mit Ansgar Limbeck vom Stadtmarketingverein Wir in Meppen und Christian Schwager von der Osnabrücker Agentur „Next Choice“ organisiert er das kulinarische Wochenende in der Innenstadt. Das Konzept hat sich in anderen norddeutschen Städten wie Cloppenburg, Georgsmarienhütte oder Osnabrück schon eindrucksvoll bewährt.

In Meppen wollen die Köche am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr ihre Kreationen für günstige Preise anbieten. Doch nicht nur von weit her gereiste Küchenchefs geben ihr Stelldichein, sondern auch regionale Anbieter. So etwa Maik Altendeitering aus Wietmarschen, besser bekannt als „Mr. Burns“, mit seinem Kartoffelkäfer.

In einem extra für Streetfood Events umgebauten VW Käfer frittiert Altendeitering „Handmade Fries“. Hinter dem englischen Begriff verstecken sich frisch vor Ort aus ganzen Kartoffeln gepresste Pommes, die mit Chili-Cheese-Sauce, Nachos oder Pulled Pork verfeinert sind.