Sting gibt Open-air-Konzert an der Emslandarena

Lingen „Zugegebenermaßen mit ein wenig Stolz“ hat die Lingener Emslandarena am Dienstag ein Gastspiel des Ausnahmekünstlers Sting angekündigt. Seit 1989 hat Sting 14 Studioalben veröffentlicht. Insgesamt verkaufte er mit „The Police“ und als Solokünstler 100 Millionen Alben. Für sein Werk erhielt er zehn Grammys, zusätzlich zu denen mit „The Police“, zahllose Gold- und Platinauszeichnungen, einen Golden Globe, einen Emmy sowie vier Oscar-Nominierungen.

In Lingen spielt Sting im Rahmen eines Open-air-Konzerts „My Songs“ am 26. Juni an der Emslandarena. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 30. November, 10 Uhr. Karten kosten 66 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auf www.eventim.de und www.ticketmaster.de, sowie über die Tickethotlines 0591/912950 und 0591/9144-144.