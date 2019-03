Steigende Ausbaukosten für Museum in Lingen

Dass sich am Emslandmuseum in LIngen etwas tun muss, ist seit Jahren offensichtlich: An dem Gebäude, in dem Museumsleiter Dr. Andreas Eiynck und sein Team wirken, gibt es erhebliche bauliche Mängel. Aber ein Ausbau kostet mehr als zunächst angenommen.