Empfehlung - Steht Europas größte Sonnensegel-Anlage in Sögel?

Sögel. Die Kosten für das witterungsfeste und mobile Wettersegel belaufen sich auf rund 65.000 Euro. Das 320 Quadratmeter große Segel ist in vier einzelne Stücke aufgeteilt und überspannt die Mitte des Marktplatzes mit einer Höhe von bis zu fünf Metern. „Es ist die größte Sonnensegelanlage in der Konstruktion in Europa“, berichtete Ingolf Assmann, Geschäftsführer der Firma Assmann aus Langen bei Bremerhaven, die das Segel geplant und gebaut hat. Sie hätten rund ein Jahr an der Konstruktion und Fertigung gearbeitet. „Dazu haben wir auch eigene Simulationen vom Sögeler Marktplatz gemacht“, erklärte der Geschäftsführer. Der spezielle Stoff des Segels ist witterungsfest und kann somit auch bei Sturm, Regen oder Schnee genutzt werden. Die vier Segel können jeweils unabhängig von einander elektronisch ein- und ausgefahren werden. Zudem sind die einzelnen Masten, die die Segel halten, aus der Verankerung entnehmbar, um beispielsweise bei größeren Veranstaltung nicht zu stören.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/steht-europas-groesste-sonnensegel-anlage-in-soegel-205610.html