Staudamm zerstört: Bagger wird in Haren von Wasser umgerissen

Mit einem gestohlenen Bagger haben Unbekannte am Wochenende einen Staudamm am Wörmerteich am Markweg in Haren zerstört. Die Baumaschine wurde vom abfließenden Wasser umgerissen und landete im Teich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, Samstag, 10.30 Uhr, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.