Empfehlung - Start-up-Zentrum im Emsland könnte neue Chancen bieten

Meppen Das Land Niedersachsen fördert seit 2018 acht und ab 2020 neun Start-up-Zentren, eines davon – das Seedhouse in Osnabrück – liegt im IHK-Bezirk. Es wird von Unternehmen mitgetragen und bietet jungen Unternehmen vielfältigen Austausch und Unterstützung. Jetzt diskutierte der Regionalausschuss Landkreis Emsland in seiner aktuellen Sitzung die Chancen eines Start-up-Zentrums im Emsland. „Ein Start-up-Zentrum – vom Land gefördert oder nicht – könnte ich mir gut im Emsland vorstellen, zumal am Standort Lingen. Unser Hochschulstandort bietet ein ideales Umfeld für junge Gründer.“ Dies erklärte Matthias Hopster, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landkreis Emsland, zum Auftakt der Sitzung in Meppen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/start-up-zentrum-im-emsland-koennte-neue-chancen-bieten-342763.html