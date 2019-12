Empfehlung - Stars der Darts-Szene nächstes Jahr wieder in Lingen

Lingen „Allen voran Rekordweltmeister Phil ,The Power‘ Taylor“, heißt es in einer Ankündigung. Der erfolgreichste Darts-Spieler freut sich bereits auf die Veranstaltung im Emsland. „Ich habe gehört, dass es 2019 in Lingen schon super gewesen sein soll und freue mich riesig, dass ich 2020 auch dabei sein darf,“ so „The Power“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/stars-der-darts-szene-naechstes-jahr-wieder-in-lingen-332697.html