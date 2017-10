Empfehlung - Stammtisch für Motorradfahrer zieht positive Bilanz

Lingen. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und die Verkehrswacht Lingen laden nunmehr seit neun Jahren zum Motorradfahrerstammtisch im Lingener Ortsteil Darme auf den Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße ein. Die Veranstaltungen haben erneut an Attraktivität gewonnen. In diesem Jahr nutzten über 500 Biker aus den Landkreisen Cloppenburg, Emsland, Grafschaft Bentheim, Leer, Steinfurt, Osnabrück, Vechta und den Niederlanden die Gelegenheit, sich umfassend über die Sicherheit rund um das Motorrad zu informieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/stammtisch-fuer-motorradfahrer-zieht-positive-bilanz-210682.html