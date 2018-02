Städtetag spricht in Haselünne über Kita-Kosten

Der Kita-Besuch soll in Niedersachsen ab August kostenlos sein. Auf der Bezirkskonferenz Oldenburg/Osnabrück des niedersächsischen Städtetages in Haselünne ging es nun darum, wer die so entstehende Finanzlücke schließt.