Empfehlung - Stadt Meppen sucht Helfer für „Frühjahrsputz“

Meppen Am Freitag, 20., und Samstag, 21. März, führt die Stadt Meppen wieder ihren traditionellen „Frühjahrsputz“ durch. Alle Schulen, Vereine, Organisationen, Kirchengemeinden und Institutionen aber auch Einzelpersonen sind dazu aufgerufen, sich an der Aktion „Saubere Landschaft 2020“ zu beteiligen und so einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Ziel der Aktion ist es, sämtliche Grünanlagen im Stadtgebiet und in der Umgebung von Abfällen zu befreien. Um die Pflanzen- und Tierwelt möglichst wenig zu stören, sind Waldflächen von vornherein ausgenommen. Die erforderlichen Müllsäcke werden einige Tage vor dem Sammeltermin an die teilnehmenden Einrichtungen vom Baubetriebshof der Stadt Meppen überbracht. Auf die Unterscheidung nach Glas, Weißblech, Papier, Pappe und Restmüll kann nach Rücksprache mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Emsland verzichtet werden. Das Sammelgut kommt wegen der Durchfeuchtung und der Verschmutzung als Wertstoff nicht mehr infrage. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/stadt-meppen-sucht-helfer-fuer-fruehjahrsputz-345684.html