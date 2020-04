Stadt Meppen erfolgreich mit YouTube-Kanal „Meppen mag dich“

Meppen Vor rund einem Monat ging der YouTube-Kanal „Meppen mag dich“ der Stadt Meppen online. Über 800 Abonnenten, mehr als 80 Videos und rund 43.500 Aufrufe lautet die stolze Zwischenbilanz. Und das Programm, das auch die Bürger „mitschreiben“ dürfen, geht weiter. „Unser Anliegen ist es, Meppen zu unterhalten und zu zeigen, es geht weiter – auch oder gerade in der Corona-Krise‘“, sagte Bürgermeister Helmut Knurbein zum offiziellen Start am 22. März. Von der aktuellen Zwischenbilanz ist der Rathauschef mehr als begeistert: „Ich war überzeugt, dass es gut läuft, aber diese Zahlen übertreffen meine Erwartungen bei Weitem.“

Das Programm ist breit gefächert und spricht ganz verschiedene Zielgruppen an, zum Beispiel mit Ganzkörper-Workouts, kulturellen Fotostreifzügen durch die Stadt, Basteltipps, Kochrezepten, Interviews oder Challenges für die ganze Familie zum Mitmachen. „Insbesondere die Live-Gottesdienste erzielen tolle Einschaltquoten“, freut sich der Bürgermeister. Von Beginn an waren und sind die Meppener aufgerufen, sich mit kleinen Beiträgen zu beteiligen. Auch hier verzeichnet das Redaktionsteam von „Meppen mag dich“ eine gute Resonanz. Bewerbungen sind weiterhin möglich. Wer ein spannendes Hobby, ein besonderes Talent oder einen unterhaltsamen Beitrag teilen möchte, kann sich per E-Mail an meppenmagdich@meppen.de beim Redaktionsteam bewerben.