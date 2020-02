Stadt Haren erhält Auszeichnung als „Vorlesestadt 2019“

Haren Bereits zum siebten Mal vergeben die Initiatoren des „Bundesweiten Vorlesetags“ – „Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung – gemeinsam mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund die Auszeichnung. Neben Haren (Ems) haben Tübingen und Recklinghausen in den Kategorien „nachhaltig“ und „außergewöhnlich“ gewonnen. In einer Feierstunde am Freitag, 21. Februar, wird der Stadt Haren der Titel „Vorlesestadt 2019“ offiziell verliehen.

Bei dem bundesweit ausgerichteten Vorlesetag hat sich Haren in den Augen der Juroren vorbildlich für die Bedeutung des Vorlesens eingesetzt und vor allem in Kitas, Schulen, Büchereien, Vereinen und Bildungseinrichtungen Vorleseaktionen organisiert. Fußballprofis, Autoren, Schauspieler und viele Ehrenamtliche haben an verschiedenen Orten der Stadt vorgelesen. Und nicht nur das: Mitten in der Stadt diente ein gemütlicher Container als „Leseland“ für Schulklassen und Vorschulkinder. „Zu verdanken ist das große Engagement insbesondere dem neugegründeten Verein ,Harenerlesen‘, der in kürzester Zeit die ganze Stadt zum Vorlesen und Zuhören bewegte“, berichten die Verantwortlichen.