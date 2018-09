Empfehlung - Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung

Osnabrück/Meppen. Wegen des durch Waffentests ausgelösten Moorbrands auf einem Bundeswehrgelände bei Meppen in Niedersachsen ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen wegen Brandstiftung. Ermittlungen seien am Mittwoch „von Amts wegen“ aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Behörde in Osnabrück am Donnerstag. Das schwer zu löschende Feuer brennt bereits seit mehr als zwei Wochen, hunderte Helfer von Bundeswehr und zivilen Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen. In Frage kommen nach Angaben des Sprechers verschiedene Delikte wie fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Zusätzlich zur Aufnahme eigener Ermittlungen erwartete die Staatsanwaltschaft demnach noch den Eingang von Strafanzeigen aus der Bevölkerung. So hatten die Grünen im niedersächsischen Landtag nach eigenen Angaben die Verantwortlichen wegen des Geschehens angezeigt. Die Bundeswehr kündigte eine eigene interne Überprüfung des Falls an. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/staatsanwaltschaft-ermittelt-wegen-brandstiftung-256752.html