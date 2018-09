Spürhund Rex erschnüffelt Heroin im Straßengraben

Zollhund Rex hat in Rhede (Ems) Heroin im Wert von rund 45.000 Euro gefunden. Ein in Frischhaltefolie eingewickelter Ballen enthielt knapp 250 Gramm Heroin und Streckmittel, wie der Zoll am Freitag mitteilte.