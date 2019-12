Empfehlung - Sporthalle der Marienschule in Meppen wird gesperrt

Meppen Wie die Stadt auf Anfrage der Redaktion sagte, werden speziell die städtischen Gebäude, die große Spannweiten bei den Tragwerken haben, regelmäßig statisch überprüft. Da dies auch für die Sport- und Turnhallen gilt, steht aktuell eine Prüfung aller städtischen Hallen an. „Nachdem die ersten Hallenüberprüfungen gelaufen sind, hat sich nun an der Sporthalle der Marienschule Handlungsbedarf gezeigt“, so Knurbein. Nach Informationen der „Meppener Tagespost“ fand die Überprüfung am 2. und 3. Dezember statt. Ein Sportunterricht war auch in dieser Zeit schon nicht mehr möglich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/sporthalle-der-marienschule-in-meppen-wird-gesperrt-333052.html