Spielzeugmuseum in Rhede zeigt Märchen in Sonderausstellung

Rhede „Sommermärchen“ heißt die neue Sonderausstellung im Spielzeugmuseum „Max und Moritz“ in Rhede. Museumsleiterin Eva Gutersohn hat ihre riesigen Ausstattungsbestände durchforstet und acht bekannte Märchen in Szene gesetzt. Vertreten sind vor allem Märchen der Brüder Grimm Rotkäppchen: „Die Bremer Stadtmusikanten“, „Brüderchen und Schwesterchen“, „Der Hase und der Igel“, „Aschenputtel“, „Der Wolf und die sieben Geißlein“, „Der gestiefelte Kater“ und „Der Froschkönig“.

Zu den Exponaten gehören handgeschliffene Glasteller aus der Zeit um 1900, alte Terrakottafiguren, Figuren aus dem Erzgebirge aus Stoff oder Holz um 1920, Spielzeugmöbel, Porzellan für Kinder sowie allerlei Puppen und Stofftiere. Auch ein Scherenschnitt von etwa 1890 ist zu sehen. „Auf ihm sind im ,Märchenzug‘ Figuren aus verschiedenen Märchen zu sehen – von den Bremer Stadtmusikanten über Schneewittchen bis zu Schneeweißchen und Rosenrot“, erzählt Eva Gutersohn und weist auf weitere Ausstellungsstücke hin: „Wahre Schätze beherbergen drei Vitrinen. Die Exponate darin sind fast alle 100 Jahre oder älter und umfassen Schnitte, Märchenszenen, Figuren und Schulwandbilder. Sie dienten früher sogar als Lernstoff: Kinder sollten damit besser sprechen lernen.“

Und dann räumt die Märchenexpertin mit einer „Mär von Märchen“ auf: „Die waren in ihren Anfängen nur für Erwachsene bestimmt, erst später für Kinder. Das macht Sinn, auch wenn in Hänsel und Gretel später die böse Hexe verbrannt wird. Für Kinder ist es wichtig, dass der Böse am Ende bestraft wird und alles gut ausgeht.“

Die Sonderausstellung ist noch bis Mitte Oktober zu sehen. Besuche im Spielzeugmuseum in Rhede, Auf der Kirchwiese 1, sind zurzeit nur nach telefonischer Anmeldung unter 02872 981012 am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag, jeweils von 15 bis 18 Uhr, möglich. Im Museum herrscht Maskenpflicht.