Empfehlung - Speicherbecken Geeste noch längst nicht wieder voll

Geeste Die Eigentümerin, die RWE in Lingen, hat den See bauen lassen, um nach der Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Emsland 1988 eine Kühlwasserreserve in Zeiten zu haben, in denen die Ems bei Lingen nicht genügend Wasser führt. Dies war in den Sommern 2018 und 2019 der Fall, so dass der Wasserstand in dem Becken deutlich absank.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/speicherbecken-geeste-noch-laengst-nicht-wieder-voll-332681.html