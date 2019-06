Empfehlung - Sögel: Festnahme im Mordfall Elke Sandker

Sögel Der mutmaßliche Täter kommt nach Angaben des Staatsanwaltes aber nicht aus Sögel. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Die Polizei ist dem 65-Jährigen durch einen DNA-Abgleich auf die Spur gekommen. Aufgrund seiner Vorstrafen habe er Retemeyer zufolge bereits eine Speichelprobe abgeben müssen. Diese stimmte bei einem bundesweiten Abgleich mit der an der Kleidung des Mordopfers gesicherten DNA überein. An dem in den vergangenen Monaten durchgeführten Gentest, bei dem 200 Speichelproben gesammelt wurden, habe der Tatverdächtige nicht teilgenommen. Der Tatverdächtige ist nach Angaben von Retemeyer bereits dem Haftrichter am Amtsgericht Osnabrück vorgeführt worden. Dieser hat einen Haftbefehl wegen Mordes erlassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/soegel-festnahme-im-mordfall-elke-sandker-304587.html