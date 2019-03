„Simply the best – Das Musical“ in der Emslandarena

Lingen 2019 ist das Jahr besonderer Tina Turner–Jubiläen: Vor 35 Jahren erschien ihr über 20 Millionen Mal verkauftes Album und mit vier Grammys ausgezeichnetes Album „Private Dancer“, der Start eines unglaublichen Comebacks und einer Weltkarriere. Zu Ehren des 80. Geburtstags der „Queen of Rock“ wird „Simply The Best – Das Musical“ weiter auf große Reise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen. Am 28. April 2020 macht das Musical Station in der Emslandarena in Lingen.

Anna Mae Bullock, geboren 1939 in Brownsville, Tennessee (USA) wurde als Tina Turner zum Weltstar und zur Legende. Ab 1958 an der Seite ihres späteren Ehemannes Ike Turner. 1984 startete sie ein Comeback als Solo-Künstlerin. 2009 ging die Sängerin das letzte Mal auf Welttournee. Diese Tour war der Abschluss einer außergewöhnlichen Karriere.

„Tina Turners Auftritte unterscheiden sich in erheblichem Maße von Auftritten anderer Künstler. Ich war schon immer von ihrer unglaublichen Energie und Bühnenpräsenz fasziniert“, sagt Tina Turner-Darstellerin Coco Fletcher. Sie gilt als eine der besten Doppelgängerinnen, weil ihre Performance nah am Original ist. „Mit dem besonderen Timbre in der Stimme und einer energiegeladenen Performance bringt sie die ’Queen of Rock‘ zurück auf die Bühne“, schreiben die Veranstalter.

Tickets ab 39,90 Euro inklusive Gebühren ab heute im Presale auf www.eventim.de Allgemeiner Vorverkaufsstart: 6. März (10 Uhr)