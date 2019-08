Gedenken: Sieben Luxemburger 1944 in Lingen erschossen

Sieben junge Männer aus Luxemburg sind am 24. August 1944 auf dem ehemaligen Schießplatz in Schepsdorf von der Wehrmacht erschossen worden. Am 75. Jahrestag der Hinrichtungen wurde am Sonnabend am Gedenkstein an der Kiefernstraße an sie erinnert.