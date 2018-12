Empfehlung - Show „Magic of the Dance“ kommt im Januar nach Lingen

Lingen Mit neuer Inszenierung kommt die irische Tanzshow „Magic of the Dance“ am Mittwoch, 30. Januar 2019, um 20 Uhr nach Lingen ins Theater an der Wilhelmshöhe. „Unsere Show ist eine explosive, rasante und temperamentvolle Inszenierung, die auf einer Liebesgeschichte zur Zeit der großen Hungersnot in Irland basiert“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. „Das sind spektakuläre Rhythmen, die einfach anstecken und das Publikum rund um in die Welt begeistern.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/show-magic-of-the-dance-kommt-im-januar-nach-lingen-269623.html