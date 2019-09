Scooter spielen beim Lingen Open Air an der Emslandarena

Lingen Scooter kommt nach Lingen: 22. August 2020 treten H.P. Baxxter und seine Bandmitglieder beim Lingen Open Air an der Emslandarena auf. Unter dem Motto „God Save The Rave“ soll die Gruppe dann ihre besten Lieder aus der über 25-jährigen Bandgeschichte präsentieren.

„Die atemberaubende Bühnenshow aus Tänzern, Pyrosalven, Flammenwerfern und Lasershow, die Präsenz von H.P. Baxxter, die heftigen Beats und das Hitpotenzial von Songs wie „Maria (I Like It Loud)“, „Nessaja“, „How Much Is The Fish?“, „Bora Bora“ und natürlich dem allgegenwärtigen „Hyper Hyper“ machen Auftritte von Scooter zu etwas ganz Rarem: Einem Event, bei dem generationsübergreifend wirklich alle abgehen und tanzen, egal ob Techno-Jünger der ersten Stunde oder Teenager, die gerade eben die ersten Tracks kennen gelernt haben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

„How much is the fish?“

Tickets für die Konzerte gibt es ab sofort für 42 Euro zzgl. Gebühren (Lingen) und exklusiv auf www.eventim.de. Ab Samstag, den 21. September, 00:01 Uhr gibt es die Tickets an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 853653 (0,20 Euro/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf) und auf www.fkpscorpio.com.