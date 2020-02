Empfehlung - Schwertransport im Emsland verunglückt

Sögel Der Transport war am Morgen in Haselünne-Flechum gestartet und verlief zunächst planmäßig. Gegen Mittag ist dann aber einer der beiden jeweils rund 430 Tonnen schweren Behälter in einer langgestreckten Linkskurve auf der Umgehungsstraße bei Sögel umgekippt und liegt nun halb in einem Graben und halb auf einem Acker. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/schwertransport-im-emsland-verunglueckt-345225.html