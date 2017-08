Schwertransport für Baustelle auf A31 einfach zu breit

Twist. Böse Überraschung für den Fahrer eines Schwertransportes in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 31: Der fünf Meter breite Großtransport aus Bremen, der eine Nabe für eine Windkraftanlage geladen hatte, war für die nur 3,15 Meter breite, einspurige Baustelle im Bereich zwischen Meppen und Twist einfach zu groß.

Die verständigten Beamten der Autobahnpolizei sperrten gegen 0.15 Uhr zunächst die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Twist und Geeste in Richtung Oberhausen. Nachdem die Fahrbahn in Richtung Emden ebenfalls durch mehrere Streifenwagen der Polizei an der Anschlussstelle Geeste gesperrt worden war, konnte sich der Transport unter zusätzlicher Nutzung der Gegenfahrbahn langsam seinen Weg bahnen. Dabei wurde die Mittelschutzplanke aus Beton teilweise beschädigt.

Nachdem der Schwertransport die Baustelle durchfahren hatte, konnte die Sperrung der Autobahn A 31 gegen 2.40 Uhr aufgehoben werden. Noch bis zum 9. September wird die Fahrbahn in der Baustelle nur eine Breite von 3,15 Meter in Richtung Oberhausen haben, danach wird sie wieder auf 5,50 Meter verbreitert.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil der Transporteur vor Fahrtbeginn die Befahrbarkeit der Strecke nicht geprüft hatte.