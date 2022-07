© picture alliance/dpa

Der landwirtschaftliche Betrieb in Emsbüren, in dem die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen ist, hält 280 Sauen und rund 1500 Ferkel. Der komplette Bestand werde am Sonntag getötet, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Foto: dpa/Lars Klemmer