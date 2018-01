Empfehlung - Schweine aus Güllekeller in Sögel geborgen

Sögel. Johannes Wessels ist nach eigenen Angaben zum dritten Mal von einem Einbruch in seinen Schweinestall, der am Loruper Weg liegt, betroffen. An Silvester 2014 hatte er mit Hilfe der Feuerwehr eine hochtragende Sau aus dem Güllekeller des Stalls bergen müssen. Im Februar 2017 kam es zum zweiten Vorfall, dabei konnte er allerdings ohne Unterstützung der Feuerwehr die in den Keller gefallenen Schweine aus der misslichen Lage befreien. Am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr kam es dann zum dritten Vorfall, diesmal waren insgesamt acht Schweine betroffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/schweine-aus-guellekeller-in-soegel-geborgen-223073.html