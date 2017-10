Schüler finden Leiche im Wald

ow Lingen. Drei Schüler der Berufsbildenden Schulen aus Lingen haben am Montag gegen 11.20 Uhr einen Leichnam in einem Waldstück am Schwarzen Weg in Lingen gefunden. Einer Mitteilung der Polizei zufolge handelt es sich vermutlich um einen toten Mann. Genauere Angaben wollte die Polizei auf GN-Nachfrage nicht machen. So ist unklar, wie alt der Mann war, wie lange er bereits am Fundort lag und welche Todesursache in Frage kommt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Fundort weiträumig abgesperrt. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück und die Rechtsmedizin aus Oldenburg sind in Kenntnis gesetzt worden. Am Dienstag soll der Leichnam obduziert werden. Daraus erhofft sich die Polizei weitere Details zur Klärung der offenen Fragen.