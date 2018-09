Empfehlung - Schüler beschäftigen sich in Lingen mit Zombies und Politik

Lingen Die 15- bis 18-jährigen Oberstufenschüler, die eines von 13 Partner-Gymnasien in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim besuchen, beschäftigen sich bei der Schülerakademie in Lingen mit Themen jenseits des Schulstoffs. Unter anderem wird eine Gruppe ein Gartenbewässerungssystem automatisieren, eine andere in das deutsche Strafrecht einsteigen und eine weitere in das moderne Bühnenformat „Slam Poetry“ eintauchen. Der Workshop „Was Politik aus Serien lernen kann“ feiert in diesem Jahr Premiere. Die Politikwissenschaftlerin Veronika Schniederalbers wird mit den Schülern über die Darstellung politischer und sozialer Zusammenhänge in Filmen und Serien diskutieren. Dabei gehe es nicht nur um die US-Präsidentenserie „House of Cards“, erläutert die Dozentin: „Ich möchte mit der Gruppe zum Beispiel auch ‚The Walking Dead‘ analysieren. Es ist interessant zu schauen, was eine Zombie-Apokalypse mit gesellschaftlichem Zusammenleben zu tun hat.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/schueler-beschaeftigen-sich-in-lingen-mit-zombies-und-politik-249339.html