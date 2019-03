Schleppjagd in Sögel auf der Kippe

Steht die Schleppjagd auf Schloss Clemenswerth in Sögel nach 60 Jahren vor dem Aus? Der an der Ausrichtung beteiligte Reit- und Fahrverein Sögel übt harsche Kritik am Landkreis Emsland als Hausherr. Die Kreisverwaltung zeigt sich verwundert.