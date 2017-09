Empfehlung - Schlägereien in der Lingener Innenstadt

Lingen. Im Rahmen des Altstadtfestes in Lingen haben zwei rivalisierende Gruppen mit jeweils mindestens fünf bis sechs Personen zwischen 19 und 36 Jahren in der Zeit von 23:30 Uhr bis 3:15 Uhr die Polizei im Innenstadtbereich gleich mehrfach beschäftigt. Im Laufe des Abends kam es zwischen einer Gruppe mit Personen überwiegend russischer Herkunft und einer Gruppe Afghanen zu Streitigkeiten unter anderem mit Beleidigungen, wechselseitigen Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden teilweise bei den Körperverletzungen auch Glasflaschen eingesetzt. Unter anderem wurde zwischen 23:30 und 23:45 Uhr an der Marienstraße eine Frau angesprungen und zu Boden gestoßen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/schlaegereien-in-der-lingener-innenstadt-207793.html