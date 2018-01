Scheune in Lorup komplett abgebrannt

Am Mittwochabende geriet auf einem Bauernhof in Lorup bei Sögel eine Scheune in Brand. In der Halle wurden unter anderem rund 100 Strohballen gelagert. Zudem wurden landwirtschaftliche Anhänger und Geräte durch das Feuer zerstört oder stark beschädigt.