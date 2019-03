Empfehlung - Schepsdorfer Emsbrücke in Lingen muss erneuert werden

Lingen Die Brücke, die vom Lingener Ortsteil Schepsdorf über die Ems in die Stadt führt, muss ab Mai 2020 erneuert werden. Der Lingener Stadtbaurat Lothar Schreinemacher und der Leiter des Fachbereichs Tiefbau, Georg Tieben, haben jetzt im Ortsrat erste Planungen vorgestellt. In der Spannbetonkonstruktion der vorhandenen Brücke laufen Stahlseile, die zu korrodieren beginnen. Dies wurde schon Anfang 2018 festgestellt. Jetzt soll für geplant fünf Millionen Euro ein Neubau an gleicher Stelle das 1954/1955 errichtete Bauwerk ersetzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/schepsdorfer-emsbruecke-in-lingen-muss-erneuert-werden-288827.html