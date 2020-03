Empfehlung - Schafzüchter fordern Abschuss von Wölfen in der Region

Meppen/Herzlake Vor rund zwei Wochen hat der Bundesrat beschlossen, den Abschuss von Wölfen in einigen Fällen zu erleichtern. Aber dass das gar nicht so einfach werden dürfte, zeigt der Fall des oder der Löninger Wölfe. Sie haben direkt oder indirekt mutmaßlich mehr als 220 Schafe getötet, darunter auch einige in Herzlake. Aber ein Abschuss steht trotz Beantragung wohl in weiter Ferne. Denn, dass das gar nicht so einfach werden dürfte, zeigt der Fall des oder der Löninger Wölfe. Sie haben direkt oder indirekt mutmaßlich mehr als 220 Schafe getötet, darunter auch einige in Herzlake. Aber ein Abschuss steht trotz Beantragung wohl in weiter Ferne. Die Niedersächsischen Schafzuchtverbände hatten schon vor der Gesetzesänderung den Antrag gestellt, Wölfe im Grenzgebiet Cloppenburg/Emsland zu schießen. Ihre Begründung: Durch die Wolfsrisse entstünden erhebliche wirtschaftliche Schäden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/schafzuechter-fordern-abschuss-von-woelfen-in-der-region-346242.html