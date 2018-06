Schäferhund „Duke“ wandert 100 Kilometer durch die Region

Ein Schäferhund hat die Autobahnpolizei Lingen in den vergangenen Tagen in Atem gehalten. Das Tier war immer wieder entlang der Autobahn 31 aufgetaucht. Nun konnte es eingefangen werden – mehr als 100 Kilometer vom Ort entfernt, an dem es ausgebüxt war.