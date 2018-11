Empfehlung - Schäden an 45 Windrad-Türmen im Emsland

Meppen Neben den wirtschaftlichen Problemen und der angekündigten Entlassung von rund 800 Mitarbeitern gerät das Auricher Unternehmen nun also mit baulichen Problemen in die Schlagzeilen. Während „regulärer Kontrollen“, so heißt es von Felix Rehwald, Sprecher von Enercon, seien im obersten Betonsegment Risse und Abplatzungen entdeckt worden. Bilder, die mit einem Teleskopobjektiv von der Agentur Nordwest-Media TV in Hörstel-Riesenbeck im Kreis Steinfurt gemacht worden sind, offenbaren recht deutlich die Probleme. Konzernweit sind insgesamt 75 Windenergieanlagen von den Problemen betroffen, wie Felix Rehwald weiter mitteilte. Davon stehen 45 im Landkreis Emsland. In den Landkreisen Leer und Grafschaft Bentheim stehen keine der betroffenen Typen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/schaeden-an-45-windrad-tuermen-im-emsland-266666.html