Sabotage behindert Löscharbeiten bei Moorbrand

Meppen Sabotage behindert bei dem Moorbrand auf einem Bundeswehrgelände im Emsland den Einsatz der Feuerwehrkräfte. „Es ist wieder ein Feuerwehrschlauch beschädigt worden“, sagte Bundeswehr-Brandchef Andreas Sagurna am Donnerstag. Es sei ein Schlauch direkt an der Kupplung eingeschlitzt worden. Über mögliche Täter wolle er nicht spekulieren. „Ich finde es nur unfair gegenüber den Helfern.“ Bereits am Vortag hatte die Bundeswehr einen möglichen Sabotage-Fall gemeldet. An Wasserschläuchen wurde ein Defekt festgestellt. Die Feldjäger überprüften den Vorfall, außerdem soll das Gelände engmaschiger bewacht werden.