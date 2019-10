RWE will ab 2023 in Halle Kernkraftwerksmaterial lagern

Am 31. Dezember soll das Emslandkraftwerk in Lingen vom Netz gehen. Danach soll der Rückbau der Anlagen beginnen. Hierzu will die RWE als Kernkraftwerksbetreiberin ein neues Technologie und Logistikgebäude auf dem Kraftwerksgelände bauen.