Empfehlung - Ruth Fosters „KZ-Kleid“ kehrt nach Lingen zurück

Lingen Ruth Foster-Heilbronn hatte in der NS-Zeit die Inhaftierung in verschiedenen Konzentrationslagern sowie die Todesmärsche kurz vor Kriegsende überlebt und 1998 das ursprünglich der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem zugedachte Kleidungsstück dem Forum Juden-Christen zur Aufbewahrung übergeben. Nach dessen Restaurierung kehrt das Kleid jetzt an den Lern- und Gedenkort „Jüdische Schule“ nach Lingen zurück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ruth-fosters-kz-kleid-kehrt-nach-lingen-zurueck-244109.html