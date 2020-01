Rund 90 Aussteller auf der Messe „Gartenträume“ in Lingen

Lingen Rund 90 ausgewählte Aussteller der grünen Branche präsentieren, umgeben von Modellgärten und informativen Ständen, die Frühlingstrends für das Jahr 2020. Besucher finden hier eine große Auswahl an Garteninspiration und -trends, Outdoor-Technik und -Möbel, Pflanzen und Blumenzwiebeln.

Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern erleben die Besucher in Modellgärten die neuesten Trends der Saison und können mit den kreativen Schöpfern über eigene Vorstellungen und Ideen fachsimpeln. Internationale Experten präsentieren bei einem Deutsch-Niederländischen Gemeinschaftsgarten Know-how und Design beider Welten. Innovationen der aktuellen Teichtechnik werden bei einem Schauspiel mit 4000 Liter Wasser aus nächster Nähe vorgestellt. Außerdem kommen Luxusliebhaber in den Genuss, moderne Wellnesseinrichtungen mit Whirlpools und Co. auszutesten.

Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.gartentraeume.com. Unser Bild zeigt einen Ausschnitt der Messe „Gartenträume“, bei der Pflanzen auch direkt vor Ort erworben werden können.