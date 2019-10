Empfehlung - Rollstuhlfahrerin soll auf Demo Polizisten behindert haben

Lingen Verhandelt wurde dort der Fall der 37-jährigen Atomkraftgegnerin Cécile Lecomte. Ihr wird zur Last gelegt, am 19. Januar vor dem Lingener Rathaus bei einer Demonstration gegen die Brennelementefabrik und das Atomkraftwerk Beamte in einem zivilen Funkstreifenwagen daran gehindert zu haben, eine andere Aktivistin zwecks Personalienfeststellung zur Polizeiwache zu bringen. Hierzu soll sich die 37-Jährige mit ihrem elektrischen Rollstuhl vor das Polizeiauto gestellt, die Bremse angezogen und mit den Händen auf die Motorhaube getrommelt haben, wobei sie geschrien habe. Dadurch habe es Lecomte ermöglicht, dass etwa 30 weitere Demonstranten den Funkstreifenwagen eng umstellen konnten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/rollstuhlfahrerin-soll-auf-demo-polizisten-behindert-haben-323189.html