Empfehlung - Roboter hilft im Bonifatius-Hospital bei Wirbelsäulen-OP

Lingen In der Zukunft soll das robotisch assistierende Navigationssystem die Sicherheit und Präzision bei Wirbelsäulenoperationen verbessern. Bei Operationen an der Wirbelsäule werden häufig Schrauben in dem Wirbelkörper verankert, welche die Wirbelsäule stabilisieren sollen. Diese werden konventionell vom Chirurgen platziert, welcher zur Orientierung immer neue Röntgenbilder während der Operation erstellt. Das neue robotische System erlaubt es dem Chirurgen, diese Schrauben bereits vor der Operation exakt zu planen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/roboter-hilft-im-bonifatius-hospital-bei-wirbelsaeulen-op-267847.html