Robert Koop kandidiert bei Wahl zum Lingener Bürgermeister

Robert Koop, Fraktionsvorsitzender der Wählervereinigung „Die Bürgernahen“ (BN) im Lingener Stadtrat, tritt als Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Lingen am 22. April 2018 gegen Amtsinhaber Dieter Krone an.