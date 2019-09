Empfehlung - Risse in Straße gefährden Radfahrer in Twist-Rühlermoor

Twist „Radfahrer absteigen“ mahnt das Zusatzschild unter dem Verkehrszeichen „Fußgängerweg“, das neu aufgestellt worden ist. Mit Begrenzungslinien und Leitpfosten sind vor Jahrzehnten an den Seiten der Fahrbahn Streifen abgetrennt worden, die als Rad- und Fußweg dienen sollten. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Weil der Fahrbahndamm auf Mooruntergrund liegt, sackt der Straßenoberbau an vielen Stellen trotz einer vor Jahrzehnten unter der Fahrbahn eingebauten Vliesschicht weg, zumeist in Richtung Straßengraben. Die trockenen Sommer im vergangenen und in diesem Jahr haben das Problem verschärft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/risse-in-strasse-gefaehrden-radfahrer-in-twist-ruehlermoor--318986.html